Sota-asiantuntija: Venäjän taisteluvoima antaa odottaa itseään jopa kevääseen – "Tavallisen sotilaan elämä muuttuu"

Ukrainalla on laaja ja pitkälle menevä tiedustelukyky, arvioi Maanpuolustuskorkeakoulun apulaisprofessori, majuri Antti Paronen MTV Uutiset Liven Ukraina-erikoislähetyksessä.

Tiedustelukyky on Ukrainalla itsellään tai sillä käytössä lännen kautta.

Päätelmä tiedustelukyvyn laajuudesta on tehtävissä muutamista tiedoista.

Yksi niistä on se, että kenraaliarvoisia venäläisiä upseereja on surmattu toistakymmentä. Heidän paikkansa on kyetty löytämään esimerkiksi matkapuhelimia paikantamalla.