Tällä alueella Venäjän joukot vielä etenevät Ukrainassa – Kastehelmi: "Ei odotettavissa suurempia voittoja"

– Yleisesti ottaen voidaan sanoa tuosta kehityksestä, että se on suhteellisen hidasta. Siellä ei ole odotettavissa, että Ukrainan rintama millään merkittävällä tavalla esimerkiksi romahtaisi, tai ei ole odotettavissa mitään suurempia venäläisiä voittoja, Kastehelmi arvioi.

Pitää taistelua Bakhmutista mahdollisena

Kastehelmi ei pidä täysin mahdottomana, että Venäjän joukot jossain vaiheessa valtaisivat Bakhmutin. Taistelujen siirtyminen kaupunkia kohti on kuitenkin kestänyt pitkään.

– Se on hyvin pitkän matkan päässä.

Mahdollista on, että Venäjä pyrkii saarrostamaan kaupunkia etelästä ja idästä, mutta Kastehelmi ei usko, että merkittäviä muutoksia oltaisiin ainakaan lähiviikkoina näkemässä.

Venäjä ilmoittaa evakuoivansa Hersonia, Kastehelmi ei usko taisteluiden alkavan pian

Kuluvalla viikolla on uutisoitu siitä, että Venäjä on ilmoittanut käynnistävänsä evakuointeja miehittämässään Hersonissa. Kastehelmi muistuttaa, että Ukrainalla on ollut aktiivista vastahyökkäystoimintaa alueella jo pidemmän aikaa, ja saanut voittoja muun muassa kaupungin pohjoispuolella.