Sosiaalinen media ennustaa pian tulevaisuutesi pelottavalla tarkkuudella: "Pystyvät ennakoimaan jopa tulevan flunssan"

Somejätti Facebook on hakenut patenttia käyttäjänsä tulevan sijainnin ennustamiseen, käy ilmi Yhdysvaltain patentti- ja rekisterikeskuksen verkkosivuilta .

Kallioniemi on erikoistunut vuorovaikutteiseen teknologiaan.

Oraakkeli ilman gps-tietoja

Ennuste tehdään valtavalla datamäärällä, mitä ihmisestä on kerätty.

– Mitä enemmän olet Facebookille tai Instagramille dataa antanut, sitä paremmalla tarkkuudella yritykset pystyvät ennakoimaan jopa sinulle tulevan flunssan ja tarvitsemasi lääkkeen. Lopputuloksena on aiempaa tarkempi täsmämainonta, mikä taas parantaa somejätin tulovirtoja, sanoo Kallioniemi.

Facebookin lisäksi lyhytvideopalvelu Tiktok on kehittänyt pitkälle algoritmiaan. Tiktok kerää käyttäjistään kasvo- ja sormenjälkitietoja, mistä yritys on vastikään ollut Yhdysvaltain senaatin kuultavana. Aiheesta on kirjoittanut muun muassa teknologiajulkaisu Techcrunch.