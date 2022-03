Sophie Turner ja Joe Jonas odottavat toista lastaan – "He ovat onnesta sekaisin"

Game of Thrones -sarjasta tuttu näyttelijä Sophie Turner , 25 sekä tämän aviomies, Jonas Brothers -yhtyeestä tuttu Joe Jonas, 32 odottavat mediatietojen mukaan toista lastaan.

Page six -julkaisu kirjoittaa, että raskaushuhut lähtivät liikkeelle helmikuussa, kun pariskunta kuvattiin Los Angelesissa. Turner oli pukeutunut lyhyeen toppiin ja piteli äidillisesti vatsaansa.

Tämän jälkeen pari on kuvattu yhdessä myös rannalla, jossa Turnerin kauniisti pyöristynyt vatsa on selvästi esillä.

Laskettu aika keskikesällä

In Touch kirjoittaa, että raskaus olisi vahvistettu julkaisulle useista lähteistä.

Julkaisun haastatteleman sisäpiiriläisen mukaan Turner on ylpeä vauvamahastaan, mutta on hyvin yksityinen henkilö, eikä halua tehdä ilmoitusta raskaudestaan ennen kuin on siihen itse valmis. Lähteen mukaan raskaus olisi jo lähes puolivälissä.