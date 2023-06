Kourtney Kardashian, 44, suloisissa raskauskuvissa – herätti faneissa ihmetystä

View this post on Instagram

– Olen hämmentynyt. Eivätkö he ole eläneet samassa talossa viimeiset kuukaudet? Hän näyttää olevan noin 16. viikolla, eräs kirjoitti Kardashianin julkaisun kommentteihin.

– Se ei ollut Travisille, se oli faneille, kyltin pitely on toisinto yhdestä hänen musiikkivideostaan, jossa tyttö pitää kylttiä sanoen ”Travis, olen raskaana”. Teidän täytyy rauhoittua, eräs selvensi asiaa.

Kommentoija viittaa kappaleen All The Small Things -kappaleen musiikkivideoon.

Eräs lähde kertoi Peoplelle , että Kardashian on raskaudestaan enemmän kuin innoissaan. Hän kertoi siitä perheelleen onnenkyynelissä, joten he ovat tienneet asiasta jo hetken aikaa. Myös Kardashianin lapset ovat innoissaan uudesta tulokkaasta.

Lähteen mukaan Kardashian on rukoillut tulevansa raskaaksi ja halunnut Barkerin kanssa lasta siitä lähtien, kun he ovat alkaneet seurustella. Pari on yrittänyt tulla raskaaksi jo lähes kaksi vuotta. Uusi tulokas onkin heidän ensimmäinen yhteinen.