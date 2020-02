Somessa levinnyt kansalaisaloite sai julkkiksetkin kampanjoimaan – mistä Täydentävät hoidot kaikille -aloitteessa on kyse?

Aloitteen tavoitteena on, että eduskunta ryhtyisi lainvalmistelutoimenpiteisiin, joilla turvattaisiin se, että kaikilla on halutessaan vapaus valita ja myös taloudellinen mahdollisuus käyttää turvallisia täydentäviä hoitoja.

– Haluamme, että meillä kaikilla on valinnanvapaus ja tasavertainen mahdollisuus ylläpitää terveyttämme, ehkäistä sairastumistamme, hoitaa vaivojamme ja lievittää kipujamme kaikin sellaisin tavoin, jotka ovat osoittautuneet hyödyllisiksi ja toimiviksi. Nyt täydentävien hoitojen käyttäjä on eriarvoisessa asemassa tavanomaisten terveyspalvelujen käyttäjän kanssa, aloitteessa kirjoitetaan.

Elokuun alussa päivätty, ja vielä muutamia päiviä allekirjoitettavissa oleva aloite on kangasalalaisen kansalaisaktiivi Sisko Pyykkösen käynnistämä.

– Meitä täydentävien hoitojen käyttäjiä on Suomessa kuitenkin yli miljoona ja me pelästyimme, että hyvien tukihoitojen tarjoaminen kiellettäisiin esimerkiksi lapsille, masentuneille, diabeetikoille ja muille sairaille. Tämä on meistä ihmisoikeuskysymys, Pyykkönen kertoo.