Lääketieteen opiskelijoiden yhdistys taistelee terveyshumpuukia vastaan – "Sosiaalinen media vahvistaa huhuja"

Uskomushoidoista vaaraa

Suomessa on viime aikoina ollut esillä tapauksia, jossa uskomushoidot ovat aiheuttaneet vaaraa potilaille. Osa ihmisistä on käyttänyt esimerkiksi syövän hoidossa mustaa salvaa, joka voi pahimmillaan olla hengenvaarallista, uutisoi Yle syksyllä. Myös rokotekriittisyys on ollut esillä mediassa syksyllä Luodon tuhkarokkotapauksen myötä.