Somehuhut pyörivät Li Anderssonin tiedotustilaisuuden ympärillä – poliitikolta jäätävä kuitti: "Jos joku teistä joskus mielessään on pohtinut, miksi tarvitsemme tasa-arvoa..."

– Jos joku teistä joskus mielessään on pohtinut, että miksi me tarvitsemme tasa-arvoa lisäävän perhevapaauudistuksen tähän maahan, niin kehottaisin miettimään tilannetta, jossa 32-vuotias nainen on pitämässä tiedotustilaisuutta tulevaisuudestaan ja kaikki heti olettavat sen liittyvän siihen, että hän kertoo olevansa raskaana. Mutta näin ei ole, Andersson summasi.