Sanna Marin perheenlisäyshaaveestaan: "Asia ei ole tällä hetkellä minulle ajankohtainen"

Sanna Marin sanoi kesäkuun alussa Me Naisten haastattelussa toivovansa pikkusisarta kaksivuotiaalle tyttärelleen.

– Esimerkiksi (parhaillaan vanhempainvapaalla olevan) Annika Saarikon (kesk.) osalta kyse on ollut siitä, että hän on eronnut ministerin tehtävästä ja tilalle on tullut toinen ministeri. Pääministerille tällainen järjestely ei ole mahdollinen, koska kun pääministeri eroaa, niin koko hallitus eroaa.