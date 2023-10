Sokki-ilmoitus! Syyskuussa SM-liigaan siirtynyt hyökkääjä lopettaa uransa 28-vuotiaana

Brown sanoo Sportin tiedotteessa, että hänen elämänsä on muutoksessa. Brown sanoo olevansa kiitollinen Sportille päästyään kokemaan eurooppalaisen jääkiekon ammattilaispelaajana.

– Jääkiekko on ollut tärkeä osa elämääni tähän saakka, mutta ajatusmaailmani on muuttunut ja olen päättänyt jättää jääkiekon ja priorisoida muita osa-alueita elämässäni. Sport on ollut tukenani tässä prosessissa, ja kiitän kaikkia siitä lämmöstä, jota sain kokea Vaasassa.