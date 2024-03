Sofi Oksanen paljastaa näytelmässään Venäjän psykiatrian julmuudet – puistattavat keinot yhä käytössä

Sofi Oksanen tykittää uudessa näytelmässään Venäjän ihmisoikeuksien sorron Kansallisteatterin näyttämölle. Julmuuksien kohteena on nuori mies, jota moskovalainen psykiatri hoitaa. Sairaus on homoseksualismi. Oksasen mukaan kyseessä on todellinen metodi, jota Venäjän psykiatriassa käytetään yhä.