Sodassa kaatuneiden muistopäivänä surraan todennäköisesti myös 100 000:ta koronaan kuollutta USA:ssa

Demokraattiedustajat ovat lähestyneet presidentti Donald Trumpia kirjeellä, jossa he toivovat lippujen laskeutuvan puolisalkoon, kun maa ylittää 100 000 koronavirukseen liittyvän kuoleman rajan.

Torstaihin mennessä Yhdysvalloissa oli raportoitu yli 93 600:sta koronavirukseen liittyvästä kuolemasta, kertoo baltimorelaisen Johns Hopkins -yliopiston seuranta. Väkilukuun suhteutettuna tämä tarkoittaa 287 kuollutta miljoonaa ihmistä kohti. Tällä viikolla uusia kuolemia on päivittäin ollut keskimäärin noin 1 300.

Uusi elvytyspaketti

Koronavirus on myös ajanut kymmenet miljoonat ihmiset Yhdysvalloissa hakemaan työttömyyskorvauksia. Torstaina julkistettujen tuoreimpien tilastojen mukaan uusia työttömyyskausia kirjattiin viikon aikana alkaneeksi yli 2,4 miljoonaa.

Vaikka luku on kääntynyt laskuun viime viikkojen aikana, työministeriön tilastojen mukaan työttömyysjaksoja on maaliskuun puolivälistä alkaen kirjattu yhteensä 38,6 miljoonaa.

Viisi miljoonaa tartuntaa

Yhteensä maailmassa on todettu koronavirustartuntoja jo noin viisi miljoonaa. Worldometer-sivuston mukaan tartuntoja on jo yli viisi miljoonaa, kun taas Johns Hopkinsin yliopiston mukaan määrä oli torstaina yhä hieman sen alle.

Yli kaksi miljoonaa ihmistä on jo parantunut viruksen aiheuttamasta taudista.

Ylivoimaisesti eniten tartuntoja, noin 1,55 miljoonaa, on todettu Yhdysvalloissa. Venäjällä on raportoitu yli 300 000 tartuntaa, Brasiliassa yli 290 000.