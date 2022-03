Tuomas Kiiskinen, 35, hirmuiskussa SM-liigakierroksella – ensin jäätävä yläkulmakuti, sitten maukas tarjoilu

Avauserän molemmissa osumissa mukana ollut Kiiskinen, 35, on naputtanut hieman yli 44 otteluun tehot 14+23=37.

Tiukasti pudotuspelipaikoista taisteleva KalPa on voittanut edellisistä yhdeksästä ottelustaan peräti seitsemän. KalPa on tällä hetkellä sarjataulukossa sijalla 11.

Sen piste per peli -keskiarvo on sama kuin Pelicansilla, joka on tällä hetkellä sijalla kymmenen.