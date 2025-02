SM-liigatähti avautuu Pelicansin siirtosekoilusta – vahvistaa kulissihuhut

Pelicansin kapteeniksi SM-liigassa kohotettu ruotsalaishyökkääjä Lars Bryggman vahvistaa lahtelaisseuran kaupanneen häntä SHL:n Skellefteån riveihin tosissaan.

Tällä kaudella Pelicansille 44 ottelussa 21+22=43 pistettä tehtaillut ruotsalaishyökkääjä oli siirtorajan umpeutuessa viime viikonloppuna jo vaihtamassa maisemaa kotimaahansa.

Viime hetkellä siirto Skellefteån riveihin kuitenkin kariutui. Ruotsalainen Hockeynews-sivusto kertoo Bryggmanin siirron kuitenkin kariutuneen Pelicansin nostettua yllättäen hintaa saatuaan sitä ennen tshekkihyökkääjä Lubos Horkyn kaupaksi Rögleen.

32-vuotias Bryggman seurasi tapahtumia ihmeissään. Hän oli jo itse täysin varma siirtonsa toteutumisesta.

– Saimme seurajohdoltamme tiedon, että he joutuvat myymään pelaajia ennen deadlinea täällä vallitsevan taloudellisen tilanteen takia, Bryggman kertoo Hockeynewsille.

– He tekivät aivan selväksi, etteivät he halunneet myydä minua, mutta saattaa tulla hetki, jolloin se on pakko tehdä.

Vastaavia huhuja pelaajille ilmoitetusta myyntiuhasta kuului viime viikkojen aikana myös MTV Urheilun suuntaan. Eri lähteistä saatujen tietojen mukaan pelaajia pyydettiin myös leikkaamaan palkkaansa seuran taloustilanteen takia.

Kaikki oli jo valmista siirtoon

Bryggman alkoi itse varautua siirtoon ja sopi asiat entisen seuransa kanssa.

– Sitten sanoin haluavani mennä Skellefteåån ja sovin sopimukseni Skellefteån kanssa.

Lopulta siirto kuitenkin kariutui. Bryggman myöntää asennoituneensa jo pelaamaan loppukauden SHL:ssä.

– Sekä että, hän kommentoi kysyttäessä, harmittaako vai ilahduttaako siirron kariutuminen.

– Minulla on ollut täällä kolme hyvää vuotta, ja olen löytänyt taas pelini, joten olisi ollut mukava haaste tulla Skellefteåån.

– Meillä (perheellä) menee täällä kuitenkin hyvin, joten ei maailmamme tähän kaatunut. Oli mukavaa, kun kaikki oli ohi sunnuntaina, ja sai päästää irti ja keskittyä taas jääkiekkoon, Bryggman kommentoi.

Siirron kariuduttua Pelicans teki Bryggmanista joukkueensa kapteenin sen jälkeen, kun Miika Roine oli siirtynyt loppukaudeksi HIFK:n riveihin.

Konkarihyökkääjä saattaa siirtyä Ruotsiin ensi kaudeksi. Hänellä on edelleen halua päästä näyttämään myös kotimaassaan.

– Kyllä, minulla on ehdottomasti halu saava revanssi SHL:ssä. Minulla on sopimus (Pelicansin kanssa) myös ensi vuodeksi, mutta se on mahdollista purkaa, josta haluan tehdä jotain muuta. Tunnen siihen imua, mutta katsotaan, toteutuuko se vai ei.