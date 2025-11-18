Vielä viime kaudella SM-liigassa pelannut Marcus Hellgren-Smed pimahti Ruotsin Allsvenkanin ottelussa sunnuntaina.

31-vuotias ruotsalaisvahti raivostui, kun hänen edustamansa Mora hävisi jatkoajalla MoDolle maalein 3–4.

Ratkaisevan jatkoaikamaalin jälkeen Hellgren-Smed luisteli pois maaliltaan, kunnes potkaisi yhtäkkiä vastaan tullutta MoDon Hugo Hallinia.

Hellgren Smed sai kahden ottelun pelikiellon.

– Tietystikin olen todella katuvainen. Noin ei pitäisi toimia. Minulla läikkyi yli. Hän provosoi minua ja minä potkaisin. En halunnut satuttaa häntä, Hellgren-Smed sanoo Expressenille.

Hallin kieltää provosoineensa Hellgren-Smediä.

– En tehnyt mitään tahallaan. Hän on voinut luulla niin, kun juhlin (voittoa). Mutta en tahallani mitään härnätäkseen häntä, Hallin sanoo.

Viime kaudella Hellgren Smed edusti Kiekko-Espoota.