Vielä viime kaudella SM-liigassa pelannut Marcus Hellgren-Smed pimahti Ruotsin Allsvenkanin ottelussa sunnuntaina.
31-vuotias ruotsalaisvahti raivostui, kun hänen edustamansa Mora hävisi jatkoajalla MoDolle maalein 3–4.
Ratkaisevan jatkoaikamaalin jälkeen Hellgren-Smed luisteli pois maaliltaan, kunnes potkaisi yhtäkkiä vastaan tullutta MoDon Hugo Hallinia.
Hellgren Smed sai kahden ottelun pelikiellon.
– Tietystikin olen todella katuvainen. Noin ei pitäisi toimia. Minulla läikkyi yli. Hän provosoi minua ja minä potkaisin. En halunnut satuttaa häntä, Hellgren-Smed sanoo Expressenille.
Hallin kieltää provosoineensa Hellgren-Smediä.
– En tehnyt mitään tahallaan. Hän on voinut luulla niin, kun juhlin (voittoa). Mutta en tahallani mitään härnätäkseen häntä, Hallin sanoo.
Viime kaudella Hellgren Smed edusti Kiekko-Espoota.