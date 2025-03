SM-liigasta kova uutinen – SS: pistepörssin voittajaehdokkaalle jatkoa

SM-liigaseura KalPa on käyttänyt yhdysvaltalaisen tähtihyökkääjän Patrick Curryn sopimuksessa olleen option, kertoo Savon Sanomat.

Lehden tietojen mukaan sopimuksessa ei ole myöskään ulkomaiden siirtopykälää, minkä myötä Curry viilettää myös ensi kaudella KalPan nutussa.

Curry, 29, on takonut kovaa jälkeä Kallaveden rannoilla. Ennen runkosarjan huipennusta Curry taistelee jopa pistepörssin voitosta 58 (28+30) tehopisteellään.

Curry on neljän pisteen päässä Kärppien Michal Kovarcikista, joka on ollut tuoreeltaan sivussa. Tämän myötä Curryllä, Sportin Atro Leppäsellä ja hänen seuratoverillaan Simon Hjalmarssonilla on vielä saumoja olemassa pistepörssin voittotaistelua ajatellen.

Ennen Suomeen tuloa Curry paukutti kovaa jälkeä ECHL-liigassa. Curry nakutti edellissesongilla Kansas City Mavericksin paidassa 72 runkosarjaotteluun pisteet 39+48=87.