Tappara-tähti kesken sopimuskauden pois Tampereelta

Kotimaisen SM-liigan pistepörssin voitosta kamppaileva Levtchi siirtyy Luleån vahvuuteen lehden lähteiden mukaan ensi kaudella. Luleå on Ruotsin pääsarjassa tällä hetkellä sijalla 7.

28-vuotias hyökkääjä on iskenyt kirvespaidassa tällä kaudella 17 maalia ja syöttänyt 37. Levtchi on pistepörssissä tasapisteissä Ilveksen Eemeli Suomen kanssa. Ainoastaan Ilveksen Oula Palve ja JYP:n Jerry Turkulainen on kaksikon edellä 57 pisteellä.