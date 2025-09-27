SM-liigan kurinpitodelegaatio on asettanut Ässien ruotsalaispelaaja Johan Olofssonin väliaikaiseen pelikieltoon perjantain Ilves-ottelussa nähdystä törkytaklauksesta.

Ässät päihitti Ilveksen 3–2-lukemin perjantaina Tampereella. Ottelun kolmannen erän alussa Ässien ruotsalaishyökkääjä Johan Olofsson taklasi Ilveksen tehopuolustaja Simon Johanssonia päähän.

Katso tilanne ylälaidan videolta.

Tilanne tarkistettiin videolta, minkä jälkeen Olofssonille pamahti 5+20-minuutin rangaistus. Johansson, joka oli perjantain ottelun alla viiden pelin maaliputkessa, ei palannut enää kaukaloon.

Ottelun jälkeen Liigan kurinpitodelegaatio ilmoitti ottavansa tapauksen käsittelyyn ja on nyt määrännyt Olofssonin väliaikaiseen pelikieltoon kurinpitokäsittelyn ajaksi.

– Liigan kurinpitodelegaatio on katsonut videotallenteet tilanteesta ja tehnyt on päätöksen, että Olofssonin taklaus on pelikiellon arvoinen teko, kerrotaan Liigan tiedotteessa.

SM-liigassa pelataan lauantaina täysi kahdeksan ottelun kierros ja Olofsson on pelikieltonsa vuoksi sivussa ainakin Ässien kotipelistä JYPiä vastaan.

Juttua päivitetty kello 10.15: Lisätty tieto Olofssonin väliaikaisesta pelikiellosta.