SM-liigan sensaatiojoukkue joutuu pian haastavaan tilanteeseen – Karri Kivi hämmästelee seurajohdon päätöksiä: "Miksi hän?"

MTV Urheilun asiantuntijat Pekka Saravo ja Karri Kivi puivat SaiPan maalivahtitilannetta.

SaiPa oli tarkoitus lähteä tähän kauteen maalivahtikaksikolla Filip Lindberg ja Kari Piiroinen. Lindberg kuitenkin loukkaantui jo ennen kauden alkua, joten SaiPa naarasi Oskari Salmisen Pohjois-Amerikasta riveihinsä.

Salmisen aika SaiPassa jäi muutaman kuukauden mittaiseksi, kun hän siirtyi marraskuussa JYPiin. Muutamaa viikkoa myöhemmin SaiPa kävi jälleen Pohjois-Amerikan markkinoilla, josta tuliaisena haaviin tarttui NHL-kokemustakin omaava Michael Hutchinson.

Lindberg toipui talvella pelikuntoon ja oli helmikuuhun asti lainalla HPK:ssa. Loppukaudeksi Lindbergin tie vei Tapparaan, jonka riveissä koppi on tarttunut viime otteluissa upeasti.

SaiPan maalivahtitandemin muodostaa tällä hetkellä Piiroinen ja Hutchinson. MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi ei ymmärrä, miksi juuri Hutchinson on kauden edetessä sementoinut paikkansa SaiPan ykkösvahtina.

– En ole päässyt koko kauden aikana kiinni. Olin epäileväinen silloin alussa, että miksi hän on se, johon SaiPa on eniten luottanut. Varsinkin, kun Lindberg kantaa tällä hetkellä Tapparaa ja pelasi jo HPK:ssa hyvin. Jos miettii voittopelejä verrattuna Piiroiseen, ero on aika iso. Vähän yli 40 prosenttia ja Piiroisella melkein 70. Se on jo niin iso ero. Hän on ollut erittäin epävarma monessa pelissä, Kivi ihmettelee.

Piiroinen on tällä hetkellä edellä muissakin tilastoissa. Katso Piiroisen ja Hutchinsonin tilastovertailu pääkuvan videolta.

– Kun vertailee tässä näitä tilastoja, en millään lailla näe, minkä takia Hutchinson on se, johon tässä ollaan luotettu. Jostain syystä hän on ollut koko ajan luukulla. Monissa peleissä on yksi tai kaksi maalia mennyt hänen epäröintiinsä. Kari Piiroinen on ollut erinomainen koko ajan, Kivi jatkaa.

Myös Pekka Saravo kehuu vuolaasti Piiroista.

– Täydellinen tekniikka, erittäin urheilullinen ja kova työmoraali. Hän on oikealla tavalla ja hyvällä sanoen maalivahtinörtti, joka on kiinnostunut kaikista jutuista. Pelisilmä tulee vain pelaamalla, jotta osaat missäkin tilanteessa tehdä mitä. Muuten täydellinen paketti. Pelejä pitää saada alle. On ollut meikäläiselle todella positiivinen yllätys, Saravo kehuu.

Piiroinen on kuitenkin saamassa jättimäisen mahdollisuutensa SaiPan maalilla, sillä Hutchinsonin on määrä matkustaa maaliskuun lopussa hetkeksi Pohjois-Amerikkaan lapsensa syntymän takia, mikä asettaa SaiPan hetkeksi vain yhden maalivahdin varaan.

Kivi kummastelee SaiPan tekemiä maalivahtipäätöksiä juuri sen tähden, että seura on koko ajan tiennyt Hutchinsonin karkaavan hetkeksi Kanadaan kauden tärkeimpien pelien kynnyksellä.

– Kun ajattelee, että Lindbergkin oli vaihtoehto, ja tiedettiin, että Hutchinson lähtee Kanadaan, niin kyllä siinä aikamoiset valinnat on kieltämättä tehty, Kivi hämmästelee.

Kahdella edelliskaudella sarjajumboksi jäänyt SaiPa on ollut yksi tämän kauden sensaatioista. Se taistelee vielä tiukasti paikasta neljän parhaan joukkoon.