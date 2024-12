Jääkiekon SM-liiga jatkuu tänään keskiviikkona, kun IFK isännöi Helsingissä Lukkoa ja Kiekko-Espoo kohtaa kotonaan KooKoon. Liigassa SaiPa on ollut alkukauden iso valopilkku. Kärpät taas on ylivertaisella tavalla sarjan suurin kriisiseura. MTV Urheilu kurkisti suoritusten taakse – mitä raaka data kertoo eri joukkueiden ja yksilöiden alkukaudesta?

Helsingin IFK johtaa tällä hetkellä sarjaa kolmen pisteen erolla ennen yhden ottelun vähemmän pelannutta SaiPaa. Raimo Helmisen luotsaama SaiPa on ollut Liigan alkukauden yllättäjä. Harva osasi povata, että SaiPa keikkuisi kärkitaistelussa viime vuosien karun sukeltamisen jälkeen.

SaiPa oli jopa hetken aikaa Liigan kärjessä, ennen kuin IFK nousi lauantain Tappara-voiton myötä taas ykköspaikalle.

HIFK:hon ja SaiPaan liittyy tällä hetkellä sama epäilys: ylisuorittavatko he? Entäpä mitä raa’at tilastofaktat kertovat Liigan tämän hetken kriisijoukkue Kärpistä?

MTV Urheilu perehtyi Liigan ja sen yhteistyökumppanin Wisehockeyn tarjoamaan dataan.

HIFK ylittänyt odottaman

Jos puhutaan ylisuorittamisesta, yksi paljastava piirre tulee esiin kun vertaillaan tehtyjä maaleja ja sitä, miten paljon maaliodottamaa (xG) yksittäinen joukkue on pystynyt luomaan.

Maaliodottamalukema xG kuvastaa sitä, kuinka vaarallinen yksittäinen laukaus on. Eli kuinka todennäköistä on se, että kiekko päätyy yksittäisen kudin kohdalla maaliin.

Jo pelkästään tätä vertailua tekemällä voi havaita, että sarjaa johtavassa HIFK:ssa on ylisuorittamisen merkkejä. HIFK on tehnyt tähän mennessä 88 häkkiä ja se on luonut maaliodottamaa 70,05 osuman edestä (erotus +17,95).

Tilastossa toiseksi kovin erotus on sarjakolmosella Tapparalla, joka on tehnyt 89 osumaa ja luonut maaliodottamaa 71,96 osuman edestä (+17,04).

Liigan alkukauden yllättäjäjoukkue SaiPa on tässä tilastossa esillä. SaiPa on paukuttanut tähän mennessä 81 häkkiä ja se on luonut maaliodottamaa 65,36 osuman edestä (erotus +15,64). Myös SM-liigan kriisiseura Kärpät on nakuttanut selvästi enemmän maaleja odottamaan nähden (83 tehtyä, luotua odottamaa 69,28 osuman edestä, erotus +13,72).

Vain kaksi joukkuetta on tehnyt vähemmän maaleja suhteessa luotuun odottamaan. KooKoon xG-lukema eli odottama on 76,81 ja se on tehnyt 75 maalia (–1,81). Jukurit taas on luonut maaliodottamaa 67,43 osuman edestä ja se on iskenyt 64 häkkiä (–3,43).

Liigaseuroista Lukko on luonut eniten maaliodottamaa (83,11), ennen Sportia (80,85), KooKoota (76,81) ja KalPaa (76,55). Vähiten maaliodottamaa ovat luoneet Ilves (62,25), HPK (62,00) ja JYP (55,91).

Tomi Lämsän (kuvassa taka-alalla) luotsaama Lukko on luonut eniten maaliodottamaa Liigassa.

Ilves loistaa puolestaan toisella sektorilla. Sen peleissä vastustajat ovat luoneet kaikista vähiten maaliodottamaa (53,25). Lukko on tässä tilastossa (xPM eli päästettyjen maalien odottama) toisena (58,21) ja Pelicans kolmantena (63,85).

Kyseinen tilastofakta antaa viitteitä siitä, kuinka laadukasta yksittäisen joukkueen puolustuspelaaminen on ollut. Tässä suhteessa Ilveksen pohjat vaikuttavat olevan kunnossa.

Tilastossa perää pitävät Kärpät (vastustajien luoma maaliodottama 77,14), Jukurit (77,47) ja HPK (78,30).

Lukon xME eli tehtyjen ja päästettyjen maalien odottamaero on selvästi muita kovempi (+24,90). KalPa on tilastossa toisena (+12,66) ja Ilves kolmantena (+9,00). Tilasto antaa osviittaa siitä, millä tasolla yksittäisen joukkueen suorittamisen pitäisi olla.

Tilastoanalyysin perusteella Lukolta voi odottaa selkeästi enemmän. Raumalaisjoukkue on sarjassa "vasta" sijalla kuusi. Lukko on ottanut alkukauden 27 ottelusta 45 pistettä. Se on tehnyt 85 maalia (odottama 83,11) ja päästänyt 66 (odottama 58,21).

Kärpät on myös xME-tilastossa (tehtyjen ja päästettyjen odottamaero) joukon häntäpäätä (–7,86). Sen perässä ovat vielä Jukurit (–10,04), JYP (–12,78) ja HPK (–16,30).

Pakarinen ja Rimpinen esillä

Kaikista brutaalein esimerkki Kärppien rämpimisestä löytyy, kun vertailee päästettyjen maalien lukumäärää ja sitä, kuinka paljon vastustaja on pystynyt luomaan maaliodottamaa Kärppiä vastaan. Kärppien verkkoon on iskenyt yli 23 osumaa enemmän kuin mitä odottama kertoo (+23,86, päästettyjä 101, odottama 77,14).

JYPillä kyseinen erotuslukema on +20,31 (89 päästettyä, odottama 68,69). Tilastossa esiin ponnahtaa myös TPS, jonka erotus on +16,97 (84 päästettyä, odottama 67,03) ja Pelicans (+15,15, 79 päästettyä ja vastustajien luoma odottama 63,85).

Kyseinen tilasto antaa osviittaa siitä, kuinka hyvin yksittäisen joukkueen maalivahdit ovat onnistuneet alkukauden aikana. Tähän osuvin lukema on xGAE eli päästettyjen maalien ja päästettyjen osumien odottaman erotus.

JYPin Veini Vehviläinen on imaissut odottamaan nähden yli kahdeksan maalia enemmän (+8,82, päästetyt 32, odottama 23,18). Kärppien Tomi Karhunen on tilaston häntäpäässä toisena (+8,39, päästetyt 61, odottama 52,61).

Kärppien molemmat veräjänvahdit (Karhunen ja Niclas Westerholm, +5,45) ovat kyseisessä tilastossa kuuden viimeisen veskarin joukossa. Myös Pelicansin veräjänvahdit ovat päästäneet enemmän suhteessa luotuun odottamaan (Jasper Patrikainen, +5,37 ja Olof Lindbom, +0,82).

Pelicans reagoi pieniin maalivahtiongelmiin liikkeellä, kun tshekkiläisveskari Patrik Bartosak palaa Lahteen.

Kärppien verkko on heilunut alkukaudella.

Sen sijaan samaisen tilaston (xGAE) kärjestä löytyy Liigan alkukauden maalivahtikomeetta, Kiekko-Espoon Petteri Rimpinen. Hänellä xGAE eli päästettyjen maalien ja päästettyjen osumien erotus on –8,78 (päästetyt 50, odottama 58,78). Tapparan Juha Metsola on toisena (–8,61, 37 päästettyä, odottama 45,61) ja KooKoon Antoine Bibeau on kolmantena (–7,19, 46 päästettyä, odottama 53,19).

Rimpisen onnistuminen on ymmärrettävästi heijastunut myös joukkuetasolle. Kiekko-Espoon päästettyjen maalien suhde odottamaan nähden on –2,46 (päästetyt 71, odottama 73,46).

Kyseinen tilasto antaa pohjaa myös SaiPan alkukauden onnistumiselle. SaiPalla päästettyjen maalien ja odottaman suhdeluku on –3,65 (päästetyt 68, odottama 71,65).

Jos pelkkiä tilastoja katselee, SaiPassa on tällä hetkellä selkeitä ylisuorittamisen merkkejä. Se on luonut Liigassa vasta 12. eniten maaliodottamaa (xG) ja se on päästettyjen maalien odottamassa (xPM) sijalla yhdeksän.

Sarjakärki HIFK on luonut kahdeksanneksi eniten maaliodottamaa (xG) ja se on päästettyjen maalien odottamassa (xPM) samalla sijalla eli kahdeksantena. Odottamiin nähden HIFK on takonut selvästi kovempaa jälkeä.

Yksilötasolla HIFK:n Iiro Pakarinen on ollut lempinimensä mukaisesti sarjan alkukauden ”Härkönen”. Pakarinen on nakuttanut 25 ottelussa peräti 24 maalia.

Pakarinen on luonut yksilötasolla kaikista eniten maaliodottamaa (10,88). Tähän nähden hänen xGE-arvonsa eli tehtyjen maalien ja odottaman erotus on peräti +13,35. Liigan maalipörssin kakkonen Reid Gardiner (Kärpät) on kyseisessä tilastossa toisena (+9,44, tehtyjä 18, luotu odottama 8,56) ja Kiekko-Espoon Peter Quenneville on kolmantena (+6,45, tehtyjä 12, luotu odottama 5,55).

Kyseinen tilasto kertoo myös siitä, keneltä olisi voinut odottaa enemmän, kun vertaa tehtyjä maaleja ja luotua odottamaa. Lukon Patrick Khodorenkolla xGE-lukema (tehdyt suhteessa odottamaan) on –4,92 (2 tehtyä, luotu odottama 6,92). HIFK:n Petr Kodytek on tilastossa toisena (–4,66, 2 tehtyä, luotu odottama 6,66) ja Kiekko-Espoon Tomi Sallinen on kolmantena (–3,63, 0 tehtyä, luotu odottama 3,63).

