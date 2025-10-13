Jääkiekon SM-liigaa on pelattu reilu kuukausi. Supervireisten tähtien lisäksi sarjassa on myös muutamia erityispotentiaalisia yksilöitä, joiden syksy on käynnistynyt horroksessa. MTV Urheilun studiossa puitiin Ari Vallinin ja Juhamatti Aaltosen johdolla kohmeisten kärkiyksilöiden otteita.

Vallin ja Aaltonen nostivat esiin kolme pelaajaa, jotka esittivät vielä viime kaudella väkeviä otteita. Yksi heistä, Ilveksen Lukas Svejkovsky, on 10 pelatun ottelun jälkeen saalistanut vain kolme syöttöpistettä. Lauantaina yhdysvaltalainen oli sivussa kokoonpanosta, kenties pelillisistä syistä.

– Iso pettymys, Juhamatti Aaltonen täräytti.

– Rankaisu käynnissä, Aaltonen totesi lauantaiseen katsomokomennukseen viitaten.

Myös kaksi muuta tähtinimeä käydään läpi ilman armoa. Katso studion analyysi pääkuvan videolta.