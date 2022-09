SM-liiga kuhisee toinen toistaan kovempia supertähtiä – tästä nimestä Jukka Jalonen syttyy erityisesti

Jääkiekon SM-liiga vilisee alkaneella kaudella todellisia supertähtiä. Paluumuuttajaliikenne on ollut voimakasta, ja lisäksi useat aiempien kausien taiturit jatkavat Suomessa. C Moren asiantuntijakaksikko Jukka Jalonen ja Pekka Saravo kävivät läpi muutamia erityisen kiinnostavia nimiä, joihin kiekkohullun kansan katseet mitä todennäköisimmin kiinnittyvät seuraavan reilun puolen vuoden aikana. Leijonapäällikkö Jukka Jalonen syttyy erityisesti yhdelle valtavan vastuun kantajalle. Katso videolta, minkälaista tähtiloistoa Liigassa on luvassa.