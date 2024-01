Tapparan upottanut Oula Palve antoi suoran palautteen nuorelle laiturilleen – "Vähän voidaan syötelläkin"

– Aina se on vähän sellainen signaali, kun keskellä peliä otetaan. Sen jälkeen ruvettiin pelaamaan hyvin, joten kai se onnistui.

– Annoin sen kuullakin, että jos on 3–1-hyökkäys, ethän sää ala laukomaan takapatjaan siitä. Kyllä vähän voidaan syötelläkin, Palve naureskeli.

– Sillä on niin hyvä laukaus, että mun puolesta melkein aina voi laukoa, kun on paikka. Siinä olisi ollut niin paljon tilaa, että olisi voinut antaa mulle, olisin antanut takaisin.

Palven hattutemppu täydentyi vajaat viisi minuuttia ennen päätössummeria tyhjään maaliin. Keskushyökkääjä on nyt osunut tällä kaudella 16 kertaa, millä hän sivuaa yhden kauden maaliennätystään SM-liigassa.

Ilves on nyt voittanut neljä kauden viidestä Tampereen paikallisottelusta. Ensimmäistä kauttaan Ilveksessä pelaavalle Palvelle paikallispelit maistuvat.

– On tosi mieluisia. Ei nyt mitään ylilatautumista, mutta vähän sellainen spesiaalilataus on peleihin. Kivoja herkkupaloja kauden mittaan. Aikamoista puurtamista välillä on, Palve sanoi.