SM-liigan superlupaus varattiin yllättäen ykkösenä NHL:ään – valintaa edelsi irvokas hetki

SM-liigaseura TPS:n hyökkääjä Juraj Slafkovsky teki historiaa, kun Montreal Canadiens nappasi hänet ykkösvuorolla NHL:n tämän kesän varaustilaisuudessa. Slafkovsky on ensimmäinen SM-liigapelaaja, joka on varattu NHL:ään numerolla yksi. Hän on myös ensimmäinen slovakialainen ykkösvaraus. Historiallista käännettä edelsi irvokas hetki.