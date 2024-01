SM-liigan kohutyhjentäjältä pelaajamyyntejä koskeva päätös

Sport on SM-liigan runkosarjassa sijalla 12. Sillä on runkosarjaa pelaamatta 16 ottelua. Matkaa pudotuspelipaikkaan on tällä hetkellä viisi pistettä, mutta edellä olevista joukkueista Ässillä, KooKoolla ja KalPalla on vähemmän otteluita vyöllään.