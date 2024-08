SM-liigan mestarihyökkääjältä melkoista kiertolaiselämää – nyt suuntana erikoinen kiekkovaltio

Kiekkokiertolainen on kerännyt vyölleen komean määrän maita. Lucenius on pelannut Sveitsissä, Slovakiassa, Saksassa, Itävallassa, Ranskassa ja KHL:n kautta latvialaisessa Riian Dynamossa. Romaniaan hyökkääjä siirtyy Slovakian pääsarjan HC Humennesta.

Romania on kiekkomaana pieni tekijä. Sen miesten maajoukkue on maailmanrankingissa sijalla 23. IIHF:n mukaan 19 miljoonan asukkaan maassa on noin 2000 rekisteröitynyttä jääkiekkoilijaa, joista 1600 on junioreita.