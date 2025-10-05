Liigan kurinpitodelegaatio on tehnyt päätöksensä tilanteesta, missä Kiekko-Espoon puolustaja Arvid Aronsson luisteli Kärppien puolustajaa Tuomas Salmelaa päin, loukaten itseään.
Kyseinen tapaus nähtiin lauantain ottelun kolmannessa erässä. Maalia kohti ajanut Aronsson osui Salmelaan, kun tämä yritti siivota kiekon pois Kärppien maalin lähettyviltä.
Koska Aronssonin pää osui Salmelaan, ottelun päätuomarit tarkastelivat tilanteen videolta. Lopputulos oli se, että Salmela sai 5+20-minuutin rangaistuksen päähän kohdistuneesta taklauksesta, vaikka hän ei taklannut tilanteessa.
Sekös hämmästytti Kärppien päävalmentajaa Petri Karjalaista, joka reagoi näyttävästi tuomareiden ja tilannehuoneen päätökseen.
Salmelan ja Aronssonin tilanne vietiin Liigan kurinpitodelegaation tarkisteluun.
– Rangaistusharkinnan osalta kurinpitodelegaatio toteaa, että tilanteessa tapahtuu kahden pelaajan välinen törmäys. Delegaatio toteaa, ettei Salmela tee tilanteessa varsinaista taklausta Aronssoniin, vaan pelaa ensisijaisesti tämän mailan pois – samalla jarruttaen maalin edustalle. Delegaatio toteaa, ettei Salmela ole tilanteen pelaamisessa piittaamattomasti vaarantanut vastustajaa, kurinpitoraportissa todetaan.
– Edellä mainituilla perusteilla kurinpitodelegaatio katsoo, ettei tilanteesta ole aiheellista määrätä pelikieltoa Salmelalle, ratkaisu kuuluu.