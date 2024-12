Lähde: Pelicans paikkaa ongelmakohtaansa – kohutähti palaa Lahteen

Tshekkiläismaalivahti Patrik Bartosak palaa Pelicansin nuttuun, kertoo iSport.cz.

31-vuotias Bartosak on harjoitellut syksyllä Tshekin toiseksi korkeimmalla sarjatasolla pelaavan VHK Vsentin riveissä. Seura pyrki tekemään sopimuksen Bartosakin kanssa, mutta kuvio mureutui, kun ”ulkomaalaisseura” iski väliin.

– Neuvottelimme Patrikin kanssa, mutta hän suuntaa ulkomaille. Emme luonnollisestikaan pysty kilpailemaan tässä tilanteessa, Vsentin puheenjohtaja Petr Neumann totesi.

Tshekkiläissivusto iSport.cz kertoo tietoihinsa vedoten, että Bartosak palaa hänelle tuttuun seuraan eli Pelicansiin.

Bartosak edusti ensimmäisen kerran Pelicansia kaudella 2020–21. Tämän jälkeen hän kävi mutkan KHL:ssä, mistä hän palasi takaisin Lahteen. Bartosak torjui Pelicansin hopealle keväällä 2023.

Bartosak koppaili kiekkoja viime kaudella Tshekin pääsarjassa pelaavan Mountfield HK:n riveissä.

Bartosak on todellinen kohuvahti, sillä hän on törttöilyt useaan otteeseen vuosien varrella. Bartosakin Mountfield-taival katkesi kesken kaiken, kun hän ajoi raporttien mukaan autokolarin alkoholin vaikutuksen alaisena.

Bartosak on puhunut avoimesti mielenterveys- ja alkoholiongelmistaan.

Bartosakin raportoitu uusi seura Pelicans on kärsinyt alkukaudella maalivahtiongelmista. Pelicansin verkkoon on lauottu selkeästi enemmän maaleja (79) luotuun odottamaan (63,85) nähden (+15,15).

Pelicansin tolppien välissä Olof Lindbom on kopannut kiekkoja 16 ottelussa (torjuntaprosentti 89,73, päästettyjen maalien keskiarvo 2,81 per ottelu). Pelicansin monivuotinen veräjänvartija Jasper Patrikainen on torjunut yhdeksässä ottelussa (88,58%, päästettyjen maalien keskiarvo 2,77).

Pelicans vihjaili "liikkeillä" sosiaalisen median puolella maanantaina.