Pelicans kaatoi tiistain SM-liiga-kierroksella Tapparan voittomaalikilpailun jälkeen Tampereella. Vaikeuksissa olleen joukkueen kurssi näyttää olevan kääntymässä.

Pelicans voittaa jälleen SM-liigassa. Lauantaina lahtelaiset ottivat jatkoaikavoiton KalPasta, ja tiistaina oli Tapparan vuoro taipu. Leevi Tukiainen ratkaisi 3–2-voittomaalikilpailuvoiton Pelicansille.

Voiton takuumiehenä oli paluun Pelicansiin tehnyt maalivahti Patrik Bartosak. Tshekkivahti pysäytti 32 laukausta ja tuuletti onnistumisiaan näyttävästi pitkin ottelua. Bartosak on torjunut Pelicansissa nyt kaksi ottelua, joista lahtelaiset ovat siis voittaneet molemmat.

– Kaikki näkevät, että hän voitti pelin melle. Hän oli mies paikallaan, kun häntä tarvittiin, päävalmentaja Juhamatti Yli-Junnila sanoi.

– Se on iso juttu kiekossa, että on maalivahti, joka voi tehdä pelastuksia tärkeissä paikoissa. Hän tuo myös paljon ääntä ja elämää pukukoppiin, Yli-Junnila kehui.

Vaikka Pelicans on viime otteluissaan päässyt voittokantaan, on matka vielä pitkä. Joukkue on sarjataulukossa sijalla 13, pisteen perässä kaksi ottelua enemmän pelannutta alkukauden toista kriisijoukkuetta Kärppiä.

Yli-Junnilan mukaan lahtelaisten pelaaminen on kuitenkin loksahdellut kohdilleen jo ennen viime pelien voittoja.

– Alussa oli vaikeaa, mutta viimeisen kuukauden, viimeisen kuusi ottelua olemme pelanneet hyvin. Olemme hallinneet pelejä, mutta hävinneet. Nyt näissä kahdessa kovassa pelissä olemme onnistuneet löytämään keinot voittaa.