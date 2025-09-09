Tältä näytti SM-liigakauden avausmaali – raju haparointia, sitten nähtiin tyylikäs uitto!

Peter Tiivola vastasi SM-liigakauden 2025–26 avausosumasta.

Ässien hyökkääjä avasi maalihanat vierasottelussa KooKoota vastaan, kun pelikello näytti aikaa 3.27.

Tiivola rokotti KooKoota sen pahan haparoinnin jäljiltä. Ässät antoi painetta kotijoukkueen puolustukselle, minkä yhteydessä Danick Martel teki ratkaisevan riiston. Kiekko pomppi Tiivolalle, joka uitti pelivälineen näyttävästi nuottaan.

Video SM-liigakauden avausosumasta näkyy jutun yläreunasta.

Hetki Tiivolan osuman jälkeen ja hanat saatiin auki myös Lappeenrannassa, missä viime kevään hopeajoukkue SaiPa horjutti hallitsevaa mestaria eli KalPaa.

SaiPa siirtyi johtoon, kun kiekko pelattiin Patrik Siikaselle. Tämä heitti näyttävät veivit ja painoi lötön pönttöön. Maalin aika 7.45.

KalPa tuli tasoihin hetkeä myöhemmin (9.03), kun Aleksi Klemetti levitti kiekon kuopiolaisjoukkueen kesän vahvistukselle Cade Borchardtille, jonka rystysivallus yllätti SaiPa-vahdin Kari Piiroisen.

Samainen ketju oli asialla erän loppuvaiheilla. Tällä kertaa Patrick Curry tarjoili ja Klemetti painoi kiekon nuottaan.

1:07 Patrick Curry tarjoilee ja Aleksi Klemetti vie KalPan johtoon