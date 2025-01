SM-liigan huippulupaus koki karvaan pettymyksen ja sisuuntui – asiantuntijalta tietoa sisäpiiristä: "Aikamoinen jässikkä"

JYPin Jere Lassila tekee vahvaa nousua SM-liigan kirkkaaseen eliittiin. MTV Urheilun asiantuntija Pekka Saravo näkee Lassilassa jotain samaa kuin takavuosien JYP-ikonissa.

Kolmatta kauttaan SM-liigassa pelaava Jere Lassila, 20, on noussut JYP-hyökkäyksen kärkikaartiin. Lassila on takonut pelaamissaan 38 ottelussa tehot 8+20 ja kantaa joukkueensa kultaista kypärää parhaana pistemiehenä. Samalla rikki on paukkunut oma yhden kauden piste-ennätys, vaikka runkosarjaa on pelaamatta vielä kolmannes.

– Yritän olla pelaaja, jonka pystyy laittamaan jäälle milloin vain ja sitä kautta auttamaan joukkuetta, Lassila sanoo.

– Ehkä haluan vielä vahvemmin tuoda esiin hyökkäyspelaamista. Koen, että siinä on annettavaa enemmän tässä sarjassa ja sitä yritän kehittää ja tehdä itsestäni (yhden) sarjan parhaista senttereitä. Se on tavoite parin vuoden aikana.

JYP-kasvatti sanoo keskushyökkääjän monipuolisen pelipaikan sopivan hänelle mainiosti.

– Tykkään siitä, että on koko ajan pelissä kiinni, eikä tule seisoskeluvaiheita yhtään.

Jere Lassila on iskenyt tällä kaudella oman piste-ennätyksensä, vaikka runkosarjasta on pelaamatta vielä kolmannes.

NHL-varaus jäi uupumaan

Lassila on kuulunut ikäluokkansa kärkipelaajiin Suomessa.

Hän oli Suomen joukkueen paras pistemies viime vuoden alle 20-vuotiaiden MM-kilpailuissa, ja ylsi tasapistein Suomen pörssikärkeen toisen JYP-nuorukaisen Joakim Kemellin kanssa vuoden 2022 alle 18-vuotiaiden MM-kilpailuissa.

Kemell varattiin NHL:ään vuoden 2022 varaustilaisuuden ensimmäisellä kierroksella, mutta Lassila jäi yllättäen ilman varausta.

– Se oli silloin hetkittäinen pettymys, Lassila tunnustaa.

– Kyllä siitä alkuun tuli kiukkua, että halusin näyttää. Yksi syy voi olla, että en ole isokokoisin pelaaja ja olen sentteri. Siellä varmaan ajatellaan, että koko on hyödyksi, 178-senttinen Lassila pohtii.

Jere Lassila toimi alle 20-vuotiaiden maajoukkueen kapteenina viime vuoden MM-kisoissa Ruotsissa.

"Aika jässikkä"

Joka tapauksessa Lassilan tulevaisuus näyttää valoisalta. Hyökkääjä on MTV Urheilun asiantuntija Pekka Saravon mukaan "aikamoinen jässikkä".

– On huhujen mukaan kovin penkki ja kyykky, Saravo sanoo.

– Vahva, erittäin hyvä yleispelaaja, joka osaa pelata myös siellä harmaalla alueella halutessaan ja olla sellainen puolipossu vastustajia kohtaan.

Lassila on Saravon mukaan hyvä kamppailuissa, mutta voisi käyttää avujaan vielä enemmän.

– Siitä pystyisi tekemään todellisen vahvuuden.

Saravo sanoo Lassilan tuovan hänelle mieleen erään aiempien vuosien JYP-tähden.

– Tietysti matka on pitkä, mutta jotenkin tulee JP Hytönen mieleen, Saravo tuumii.

JYP-kasvatti Juha-Pekka Hytönen pelasi jyväskyläläisseurassa 16 kaudella, joista yhdeksällä toimi joukkueen kapteenia. Hytönen pelasi urallaan myös KHL:ssä ja Sveitsin pääsarjassa. Hän lopetti uransa yhden päivän sopimuksella JYPissä tammikuussa 2022.

Saravon mielestä myös Lassila on kulkemassa polkua kohti JYPin kapteenin asemaa.

– Ehdottomasti on kasvamassa sellaiseen rooliin.