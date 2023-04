SM-liigan finaaleissa nähtiin erikoinen provosointitapaus – Petteri Sihvonen: "Koko homma saattoi ratketa siihen, että karhua ärsytettiin"

– Nyt Pelicansilla on taas puolestaan sisuuntumisen paikka. He ovat selkä seinää vasten -tilanteessa, mikä tarkoittaa sitä, että heidän pitää pelata huomattavasti paremmin kuin aiemmin. Heidän pitää katsella nauhoilta sitä, että mitä Tappara muutti ja tehdä liikkeitä sen mukaan. Pelicans antaa aivan varmasti kaikkensa. Pientä, vihaista lintua on vaikea napata kiinni. Koko homma on aika pitkälti kiinni siitä, että missä iskussa Tapparan henkinen puoli on. He saivat tiistaina hieman ulkourheilullista pontta mukaan tekemiseensä. Jos heillä on taas henki päällä, niin se on hellurei Pelicansille, MTV Urheilun jääkiekkoasiantuntija Petteri Sihvonen uskoo.