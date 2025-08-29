SM-liigamestarille nihkeä startti CHL:ssä

SM-liigan hallitseva mestari KalPa oli vaikeuksissa pohjoisirlantilaista Belfast Giantsia vastaan.

Kuopiolaiset nousivat ottelussa 3–2-jatkoaikavoittoon Patrick Curryn maalilla.

Belfastilaiset olivat kiinni täydessä pistepotissa vielä reilu minuutti ennen varsinaisen peliajan loppumista, mutta ajassa 58.57 ilman maalivahtia pelannut KalPa onnistui nousemaan tasalukemiin.

Maalintekijänä oli hyökkääjä Juuso Mäenpää.

KalPa joutui tekemään pisteiden eteen täyden päivätyön, sillä Belfast siirtyi avauserässä ensin 1–0-johtoon ja toisessa erässä 2–1-johtoon.