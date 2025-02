SM-liigan ainokainen päättyi dramaattisella tavalla: palohälytys!

Jääkiekon SM-liiga palasi tänään maajoukkuetauolta kehiin, kun ohjelmassa oli Sportin ja KalPan kohtaaminen.

Sport siirtyi avauserän alkuhetkillä 2–0-johtoon Viljami Niemisen ja Okko Kangasniemen osumien avulla.

KalPa hiipi maalin päähän toisen erän alkuhetkillä, kun Jaakko Rissanen vastasi kavennuksesta.

Sama mies oli asialla kolmannessa erässä. Näin ratkaisua haettiin jatkoajalta.

Siellä KalPa pääsi kahdella yhtä vastaan -hyökkäykseen, jossa vieraiden kultakypärä Patrick Curry jakoi kiekon Aleksi Klemetille. Tämä laittoi ranteet lukkoon: limppu uuniin ja kädet kohti kattoa.

KalPan 3–2-voitto-osuman jälkeen Vaasan Sähkö Areenalla nähtiin draamaa, kun palohälytys pärähti soimaan. Halli tyhjennettiin nopeasti yleisöstä.

Pelastuslaitos sai ilmoituksen palohälytyksestä kello 20.53.

Video kyseisestä hetkestä näkyy jutun yläreunasta.

Illan ottelussa suuri mielenkiinto kohdistui Vaasan Sportin puolustajaan Atro Leppäseen, joka tavoittelee SM-liigan yhden kauden puolustajien piste-ennätystä. Leppänen takoi hurjat minuutit (27.19), mutta jäi ilman pisteitä.

Hän on siis yhä kahden pinnan päässä Pekka Rautakallion puolustajien ennätyksestä. Leppäsellä pisteitä on 51 ja Rautakallion ennätyssaldo on 53.