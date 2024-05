SM-liigalta viimein päätös: Kiekko-Espoon liiganousulle sinetti

– Tietysti meillä Kiekko-Espoossa on ollut oma näkemyksemme siitä, mikä on perusteltua ja järkevää ja mikä ei. Olemme oikeastaan koko ajan sanoneet, että se mikä meidän kannaltamme on tärkeintä, on se, että mihin tahansa liigaosakkeen hinta sitten päätyy, se on selkeästi perusteltu ja linjassa sen kanssa, mitä aikaisempina vuosina on tapahtunut, Rubinstein toteaa.