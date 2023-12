Kiekko-Espoon Liiga-hanke tarvitsee miljoonia – kahden ehdon pitää täyttyä

– Meidän täytyy pystyä osoittamaan, että maaliskuun loppuun 2024 mennessä meillä on kasassa tietty määrä yhteistyösopimuksia liigabudjetin mukaisesti, Kiekko-Espoon hallituksen puheenjohtaja Ami Rubinstein sanoi seuran tiedotustilaisuudessa.

– Toinen (ehto) on se, että meidän suunnatussa osakeannissa pitää lunastaa liigaosake.

Liigaosakkeen määrästä on käyty julkisuudessa paljon keskustelua. Liiga linjasi osakkeen hinnaksi 3,6-3,8 miljoonaa euroa, mikä on kyseenalaistettu Mestis-seurojen taholta. Neuvottelut osaakkeen hinnasta käynnistyvät nyt Kiekko-Espoon ja Liigan välillä.

– Me emme ole missään vaiheessa puhuneet summista. Mutta meidän näkökulma on ollut se, että mihin tahansa se liigaosakkeen hinta päätyy, se pitää olla selkeästi perusteltavissa. Se ei kosketa vain meitä, vaan koko tulevaisuuden sarjajärjestelmäkeskustelua. Niillä päätöksillä, mitä nyt tehdään, on vaikutuksia myös tulevaan, Rubinstein kertoi.