SM-liigalla omat säännöt törkypuhetapauksissa – näin erotuomarijohtaja perustelee: "Kaikista ankarin juttu"

SM-liigan erotuomarijohtaja Jyri Rönn vieraili tiistaina MTV:n Viiden jälkeen -ohjelmassa. Rönn otti kantaa Liiga-kaukaloissa kuultavaan törkypuheeseen. Aihe on noussut julkisuuteen viime päivinä etenkin Lukon Tarmo Reunasen syyllistyttyä epäurheilijamaiseen käytökseen perjantaina vierasottelussa KalPaa vastaan. Rönn kommentoi jutun videolla sitä, miten selkeät rajat syrjintään ja epäurheilijamaiseen käytökseen Liigassa on vedetty. Reunasen tapauksessa sovellettiin Liigassa takavuosina käyttöönotettua poikkeussääntöä. Rönn perustelee videolla, miksi Liigassa linja on omansa.