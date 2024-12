SM-liigakonkari mättää uransa parasta tulosta 36-vuotiaana – taustalla iso oivallus: "Se on auttanut"

Ässien kapteenina toimiva kokenut Jan-Mikael Järvinen pelaa uransa selvästi tehokkainta sesonkia. Järvinen kertoo MTV Urheilulle ymmärtäneensä iän myötä, ettei kaukalohommia kannata ottaa liian vakavasti.

36-vuotias Järvinen on takonut tällä kaudella 35 ottelussa tehopisteet 4+32=36. Hän on peräti 62 pisteen vauhdissa.

Järvisen uran tehokkain SM-liigasesonki on viiden vuoden takaa. Tuolloin Tapparassa syntyi 40 pistettä.

Pitkän linjan kiekkomies kokee pelaavansa uransa parasta kiekkoa.

– Jossain määrin varmasti joo. Rennoin mielin. Arvostus pelaamista ja jääkiekkoa kohtaan on maksimissaan. Kun ymmärtää, että jääkiekko ei ole maailman tärkein juttu, niin se on edesauttanut pelin ja reenin käsittelyssä. Ettei joku huono juttu siellä täällä maailmaa kaada, hän sanoo.

Ässien alkukausi on ollut odotuksiin nähden mainio. Joukkue on kuuden parhaan joukossa, kun runkosarja on pitkälti yli puolenvälin. Homma toimii uuden päävalmentajan Jarno Pikkaraisen komennossa.

Järvinen muodostaa Ässien ykkösketjun yhdessä nuorten Eemil Erholtzin, 24, ja Lenni Hämeenahon, 20, kanssa. Trio miehittää porilaisten sisäisen pistepörssin kärkikolmikon selvällä marginaalilla.

– Pystyy jätkien nuorta mieltä välillä rauhoittamaan ja piiskaamaan, kun se sitä vaatii. On ehtinyt nousut ja laskut kokemaan, niin pystyy ehkä jeesaamaan siinä heitä, Järvinen kuvailee.

Pelinrakentajana ja "professorina" kaukaloista tunnettu Järvinen toimii omaan tyyliinsä uskollisena oman ketjunsa pelinrakentajana. Erityisesti syöttötaidoillaan maineitta niittänyt Järvinen vannoo vanhan liiton playmakerien nimeen.

– Se on iso osa, että montako laukausta pelissä hyökkääjä saa. Kyllähän jokainen maalintekijä aina pelintekijän tarvitsee, niitäkin paikkoja on jaossa, Järvinen huikkaa pilke silmäkulmassaan.

Ässien kausi jatkuu lauantaina kotiottelulla Tapparaa vastaan.