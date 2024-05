Oletko huomannut? Leijonien MM-maaleissa toistuu nyt sama kaava – yksi taho on ylistyksen kohteena

MAINOS Jääkiekon MM-kisat 10.-26.5.2024 Suomi–Itävalta to 16.5. klo 17.20. Studio käyntiin jo klo 16.30! Leijonien pelit, välierät ja finaali MTV3-kanavalla. MTV Katsomossa ottelut maksullisilla tilauksilla. Kaikki kisauutiset MM-jääkiekon verkkosivuilla.

Leijonissa isoin huomio on kohdistunut 20-vuotiaaseen MM-debytanttiin Oliver Kapaseen, joka on takonut kisojen alkuvaiheilla jo viisi maalia.

Kapasen kaikki osumat ovat tulleet aivan maalin lähettyviltä. Kolme ohjaamalla, yksi irtokiekosta ja yksi onnenkantamoisen kautta.

Jesse Puljujärven uran ensimmäinen MM-maali tuli ohjaamalla. Sama tarina nähtiin Arttu Hyryn kohdalla.

Toistuva kaava on ollut se, että Leijonien puolustaja Oliwer Kaski laukoo ja joku leijonaveli laittaa lapaansa väliin.

Sitten tuuletetaan.

– Noita Kasken laukauksia on ollut kiva ohjailla, Leijonien maalitykki Oliver Kapanen toteaa hymyn kera.

– Hän vetää sellaisia painavia laakakiekkoja, joihin on helppo osua. Ne ovat vielä niin kovia, ettei maalivahti ehdi enää kunnolla reagoimaan ohjauksiin, Kapanen jatkaa.

Kapanen antaa ylistystä Kasken suuntaan. Leijonien puolustajan laukaukset ovat niin laadukkaita, että ne mahdollistavat hyvät jatkopelit.

– Sieltä ei tule mitään kaaliperhosia, jotka lähtisivät pyörimään. Laakaa ja kovaa kutia on helpompi ohjata kuin pehmoista. Kaskella on tosi hyvä kuti. Se on iso syy noiden kaikkien maalien takana, Kapanen kehuu.

Juttu jatkuu kuvan ja videoiden alla.

Uran parasta Leijonat-hokia

Kaskea kehut hymyilyttävät.

– Enemmän kiittelen heitä, jotka ohjailevat noita laukauksia sisään! Tuolleen niitä syöttöpisteitä saa, ei vaan! Kaski hekottelee.

– Jätkät ovat olleet hienosti maalin edessä. Tuota kautta meille on tullut saumoja maalintekoon. Joko niin, että laukaus menee suoraan sisään tai niin, että siinä on ohjuri välissä. Ollut hieno katsoa, kun jätkät ovat ohjailleet kovalla prosentilla sisään, Kaski jatkaa.

Kaski on kerännyt kasaan jo neljä syöttöpistettä (0+4).

– En mää kuitenkaan hae vaan pelkästään ohjauskiekkoja. Kyllä mää yritän tehdä myös maaleja, Kaski hymähtää.

Kaski on löytänyt hyvän yhteisen sävelen erityisesti Leijonien tulokashyökkääjän Oliver Kapasen kanssa.

– Hänestä huomaa sen, että hän ohjailee aika hyvällä itseluottamuksella kiekkoja sisään. Siinä on kiva pelata taustalla, kun tietää, että aina on sauma tehdä maali, kun vain laukoo maalia kohden, Kaski miettii.

Kaski on isolle kansalle tuttu jo kevään 2019 MM-kisoista. Kaski murtautui tuolloin Leijonien joukkueeseen, kun hän oli takonut hurjaa jälkeä Lahden Pelicansin takalinjoilla. Kaski paukutti Liigassa runkosarjan 59 ottelussa peräti tehot 19+32=51.

Kevät päättyi tuolloin maailmanmestaruuden juhlintaan.

Kaski oli uudelleen Leijonien matkassa keväällä 2021, kun hän oli mukana niin sanotuissa koronakuplakisoissa. Kaski nakutti tuolloin kymmenessä MM-ottelussa tehot 0+3.

Hän ei ollut kuitenkaan sen isommin esillä. Ei keväällä 2019 eikä paria vuotta myöhemmin Latviassa.

Juttu jatkuu kuvan alla.

Nyt tilanne on toinen. Kaski on ollut Leijonien näkyvimpiä hahmoja Tshekin turneen alkuhetkillä. Hän on kantanut Leijonien puolustuksessa johtavan kiekollisen pelaajan roolia.

– Toki kaksi edellistä peliä on pelattu pienempiä maita vastaan, minkä myötä olemme olleet vähän enemmän kiekossa. Pyrin kuitenkin tuohon samaan myös silloin, kun tulee kovempia maita vastaan. Yritän olla rohkea ja yritän tuoda oveluutta peliin mukaan, Kaski sanoo.

Voiko kuitenkin todeta, että pelaat nyt urasi parasta Leijonat-kiekkoa?

– Ihan varmasti voi sanoa noin. Jos miettii noita aiempia MM-kisoja, joissa olen ollut mukana, niin pelini on ollut niissä vähän sellaista… ei nyt selviytymistä, mutta aika simppeliä. Olen nyt löytänyt rohkeutta tekemiseeni ja itseluottamus on ollut kunnossa näissä ympyröissä. Tietysti iän myötä olen kehittynyt ja se on näkynyt täällä, Kaski vastaa.

Kaski kuuluu 28-vuotiaana Leijonien kokeneempaan osastoon. Hän on suorastaan isällinen hahmo Suomen joukkueessa.

Ihan myös kirjaimellisesti.

– Isäksi tuleminen on muuttanut omaa elämääni. Ehkä se on tuonut vähän perspektiiviä ja muuttanut mua myös vähän kiekkoilijana, Kaski miettii.

MTV Urheilun jääkiekkoasiantuntija Petteri Sihvonen on pistänyt merkille selkeän muutoksen Kasken otteissa.

– Hän on ikään kuin aistinut roolin, missä hän näyttää muille eteen. Hän on ottanut tuosta roolista kaksin käsin kiinni. Hänessä on jännää opportunistia olemassa, Sihvonen kehaisee.