Karsinnat palaavat SM-liigaan – näin Jukka Jalonen kommentoi

Liigassa on edellisen kerran pelattu karsintoja vuonna 2013. Vuoden 2025 keväästä eteenpäin pelataan liigakarsinnat Mestiksen voittajan ja Liigan viimeiseksi sijoittuneen joukkueen välillä. Mestiksen voittajan tulee kuitenkin täyttää lisenssiehdot, että se voi nousta Liigaan.

– Erittäin hyvä, että asia selvisi. Nyt on oikeasti mahdollisuus nousta pelaamalla Liigaan. Totta kai pitää olla muitakin asioita kunnossa. Toisaalta, kaikki tietää, että Mestiksen voittajan ei ole helppo voittaa Liigan heikointa joukkuetta, mutta on ainakin mahdollisuus siihen. Se on myönnettävä, että siinä mielessä mentiin paljon eteenpäin, Jalonen totesi.