SM-liiga sotkeutui itsekin tiukkoihin hakuehtoihinsa – Kiekkoraadissa kärkäs keskustelu kohun taustoista

SM-liiga on joutunut tällä viikolla poikkeuksellisen laajan arvostelun kohteeksi sen jälkeen, kun Jokerit ilmoitti maanantaina, ettei se aio hakea paikkaa pääsarjassa nykyisillä ehdoilla.

– Voisi ajatella, että kun tällainen summa on määritelty, niin se on huolellisesti mietitty, että se on oikein. Ja silloin näiden ehtojenkin esitteleminen pitäisi olla täysin mahdollista, pohti MTV Urheilun toimituspäällikkö Teemu Niikko.