Hankalimmassa tilanteessa on tällä hetkellä Rauma Lukko, jonka keskiviikon ottelu Sportia vastaan peruuntui joukkueessa edelleen jylläävän koronaviruksen vuoksi. Lukko on ollut sivussa peleistä 22. helmikuuta pelatun SaiPa-ottelun jälkeen.

Lukon seuraava ottelu on merkitty kalenteriin perjantaille 25. helmikuuta, ja jos joukkue on pelikuntoinen, pelaa se tuolloin kauden 45. ottelunsa KalPaa vastaan. Perjantain jälkeen Lukolla olisi siis jäljellä 15 runkosarjan ottelua ja 26 päivää aikaa pelata ottelut.

– Kyllä me pyrimme pelaamaan runkosarja läpi. Tänään johtoryhmä käsittelee asiaa, Hiltunen sanoo MTV Urheilulle.

Joka tapauksessa osa joukkueista tulee pelaamaan viimeisen runkosarjakuukauden aikana erittäin paljon. Lukon lisäksi esimerkiksi Ilveksellä, Sportilla ja HPK:lla on ennen tiistain kierrosta pelaamatta 15 ottelua. Parhaassa tilanteessa on Jukurit, jolla pelaamatta on vain 10 ottelua.