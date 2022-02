SM-liigassa kasataan jatkuvasti muuttuvaa palapeliä, jossa pelivara alkaa olla käytetty – "Jokapäiväistä ongelmaa"

Jatkuvasti elävän SM-liigan otteluohjelman pääarkkitehtina on kilpailutoimenjohtaja Arto I. Järvelä , joka ei viime kuukausina ole juuri vapaapäiviä viettänyt.

Vielä syksyllä lähtökohtana oli, että yhden joukkueen joutuessa karanteeniin tilalle etsittiin toinen joukkue pelaamaan ottelu. Näin ohjelmaa saatiin eteenpäin koronatapauksista huolimatta. Keväällä tilanne on toinen, kun joukkueet ovat jo monesti pelanneet vastakkain. Korvaavia vastustajia ei enää helposti löydy.

Varapelipäivien löytäminenkään ei ole enää kauden tässä vaiheessa mitenkään yksinkertaista. Runkosarjaa on jäljelllä kuukauden päivät, ja osalla joukkueista otteluita on pelaamatta vielä jopa 15. Vapaita pelipäiviä ei ole tarjolla liiaksi.

– Kyllä tämä on ollut aika taiteilua, mutta vielä homma on toiminut.

"Turha tässä on murehtia"

– Käydään tilanne läpi ja tehdään päätöksiä, jos pystytään niitä tekemään. Se riippuu siitä, löytyykö ottelulle heti uusi päivä vai lykätäänkö päätöstä. Keväällä kun oli iso liuta siirtoja, tehtiin koko kevään osalta uusi sarjaohjelma. Kyllä meillä varmaan sellainen toista sataa siirtoa on tällä kaudella tullut.

Tälläkin hetkellä sarjassa on pelaamatta otteluita, joille ei ole vielä merkitty pelipäivää. Lisää siirrettävää voi kuitenkin tulla koska tahansa. SM-liigan tavoitteena on yhä, että 60 ottelun runkosarja saataisiin pelattua kokonaisena päätökseen 23. maaliskuuta mennessä.

Järvelälle jatkuva kalenterin muokkaaminen on tarkoittanut pitkiä päiviä.

– Olen ottanut sellaisen lähtökohdan, että kun tämä ei ole kenenkään syy, turha tässä on murehtia. Täytyy reagoida ja tehdä asian eteen se mitä voidaan tehdä. Korona on tämän aiheuttanut, me olemme kaikki siihen syyttömiä. Pyritään ratkomaan ongelma ja menemään eteenpäin.