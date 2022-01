Skandaali Ruotsissa – useat huijanneet hiihtokilpailuissa

Falunin tapahtumassa oli mukana muun muassa Pekingin olympialaisiin valmistautuvia norjalaisia ja ruotsalaisia hiihtäjiä. Skandinavia-cup on Kansainvälisen hiihtoliiton FIS:n kilpailusarja, joka on arvoasteikossa maailmancupin alapuolella.

FIS on kaavaillut fluorivoiteiden käyttökieltoa jo pitkään, mutta täyskielto on venynyt, koska luotettavaa testauslaitetta ei ole saatu kehitettyä. Niin sanottujen C8-luokan fluorivoiteiden käyttö ja myyminen on kuitenkin kielletty lainsäädännöllä.