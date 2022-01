Norjalaiset raivona – Ruotsissa koettu hiihtohuijaus oli liikaa: "En ole koskaan ollut näin vihainen"

Ruotsalaishiihtäjät olivat mainiossa vedossa Falunin kisoissa ja he nappasivat yheensä kuusi kisavoittoa. Samalla kuitenkin osa kilpailijoista on käyttänyt kiellettyä fluorivoidetta suksissaan. Virallisissä säännöissä ei ole kieltoa C8-voiteen käyttämisestä, mutta se on kielletty lailla koko EU:ssa.