NBA-peluri loppuiäksi ulos sarjasta – omituinen vedonlyöntitapaus herätti epäilykset

Syynä on uhkapelisääntöjen rikkominen. Toronto Raptorsia edustava Porter on NBA:n selvityksen perusteella luovuttanut vedonlyöjille luottamuksellista tietoa, ja lyönyt itse vetoa liigan peleistä.

NBA:n mukaan on selvinnyt, että Porter on lyönyt itse vetoa tammi-maaliskuussa ainakin 13 kertaa NBA-pelejä koskien. Vetojen kokonaispanos on ollut 54 904 dollaria. Näistä vedoista yksikään ei liittynyt otteluihin, joissa Porter itse pelasi.