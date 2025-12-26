Marokossa ennen joulua alkaneen jalkapallon Afrikan miesten mestaruusturnauksen lipunmyynti on nytkähtänyt käyntiin nihkeästi. Järjestäjät ovat houkutelleet katsomoihin liputtomia katsojia.
Afrikan jalkapalloliitto CAF on myöntänyt, että järjestäjät päästävät kannattajat sisään ilmaiseksi aloituspotkun jälkeen otteluissa, joissa stadionit eivät ole täynnä.
Kamerunin ja Gabonin välinen F-lohkon ottelu keskiviikkona Agadirissa alkoi lähes tyhjien katsomojen edessä, mutta stadion täyttyi avauspuoliajalla jatkuvasta sateesta huolimatta.
Viralliseksi yleisömääräksi ilmoitettiin myöhemmin 35 200 katsojaa. Stadionille mahtuu yli 45 000 katsojaa.
Stadionien täyttäminen on tärkeää Marokon turnausjärjestäjille. Marokko on Espanjan ja Portugalin ohella kolmas maa, jossa pelataan vuoden 2030 MM-kisoja.
Afrikan mestaruusturnaus päättyy 18. tammikuuta.