Jalkapallon MM-kisoissa taottiin yleisöennätys uusiksi

MM-turnauksen keskiyleisömäärä on lohkovaiheen otteluiden jälkeen reilut 25 000 katsojaa. Osa otteluista on ollut loppuunmyytyjä, mutta yleisesti lipunmyynti on ollut vireämpää Australiassa. Esimerkiksi Uuden-Seelannin Dunedinissa pelattua Japanin ja Costa Rican ottelua oli seuraamassa vajaat 7 000 katsojaa.