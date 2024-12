Saksan nuoresta keskushyökkääjästä Youssoufa Moukokosta kuuluu kummia. Hänen väitetty isänsä paljastaa, ettei Borussia Dortmundia edustava pelaaja olekaan oikeasti 20-vuotias, vaan 24-vuotias.

Keväällä 2023 kerrottiin ensimmäisen kerran, ettei Moukokon ilmoitettu syntymävuosi pidä paikkaansa. Julki vuotaneen dokumentin mukaan Kamerunissa syntyneen hyökkääjän kerrottiin syntyneen vuonna 2000, eikä vuonna 2004.

Nyt Moukoko väitetty isä Joseph on vahvistanut tiedon, uutisoi Bild. Isä kertoo totuuden pojastaan dokumenttielokuvassa "Tricking, cheating, deceiving - the million-dollar business with football talent."

– Minä vakuutan valan alla: Yousouffa Moukoko ei ole minun ja vaimoni Marie Moukokon biologinen poika. Hän ei ole syntynyt 20. marraskuuta 2004 Yaoundéssa, Kamerunissa, hän sanoo.

– Hankin hänelle väärän syntymätodistuksen Yaoundéssa. Menin suurlähetystöön, hankin hänelle passin ja vein hänet mukanani Saksaan kun hän oli vielä poika. Hän syntyi 19. heinäkuuta 2000, mutta teimme hänestä neljä vuotta nuoremman, niin kuin hän olisi syntynyt 20. marraskuuta 2004.

Moukoko nousi viitisen vuotta sitten koko jalkapallomaailman huulille. Superlupaukseksi aikaisessa vaiheessa leimattu kärkimies paukutti Dortmundin U17-joukkueessa häikäisevät 50 maalia vain 28 ottelussa kaudella 2018-2019. Seuraavalla kaudella hän maalasi 38 kertaa 28 peliin U19-joukkueen riveissä.

Moukoko nousi kaudella 2020-21 Dortmundin ykkösjoukkueeseen, missä hän on sittemmin tehnyt 18 maalia 99 peliin. Maalitahti siis hidastui, ja tällä hetkellä hän pelaa lainalla ranskalaisseura Nizzassa. Tällä kaudella 13 peliin on syntynyt vain kaksi täysosumaa.

Moukoko, joka teki teini-ikäisenä yli 10 miljoonan euron arvoisen sopimuksen Niken kanssa, ei olisi saanut osallistua alle 21-vuotiaiden EM-kisoihin, joissa hän auttoi Saksan voittoon vuonna 2021. Moukoko on pelannut kaksi kertaa Saksan A-maajoukkueessa.