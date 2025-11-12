Prosper Ahiabu siirtyy MTV Urheilun tietojen mukaan FC Interin riveihin.
Neljän kauden ajan Vaasan Palloseuraa edustanut ghanalaispelaaja korvaa turkulaisseuran miehistössä Bulgarian kentille siirtyvän saksalaispelintekijän Florian Krebsin. Ahiabu nähtäneen jatkossa sinimustien ryhmityksessä keskialueen ankkurin roolissa.
26-vuotias fyysisesti erittäin vahva keskikenttäpelaaja lunasti peliesityksillään paikkansa Veikkausliigan profiilipelaajana Vaasan vuosinaan. 188-senttinen kovaotteinen työmyyrä iski taannoin päättyneellä liigakaudella kaksi maalia ja antoi kaksi maalisyöttöä.